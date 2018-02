Fostul şef al Serviciului Român de Informaţii, George Maior, va fi audiat în data de 27 februarie, ora 11.00, în comisia de Control al Serviciului Român de Informaţii, a declarat Claudiu Manda, şeful comisiei, după o discuţie de mai bine de o oră cu George Maior.

"Am discutat partea de proceduri. A fost o discuţie corectă, normală şi foarte deschisă şi este interesat să clarifice aspectele care îl vizează. Nu am discutat în detaliu, am spus că vom discuta şi aborda subiectele discutate de cei care au venit la comisie, cele... citeste mai mult

acum 29 min. in Politica, Vizualizari: 18 , Sursa: Amosnews in