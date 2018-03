Ministrul Culturii, George Ivaşcu, consideră că instituţia pe care o conduce este "aculturală", pentru că în organigrama acesteia nu se regăsesc direcţii clar conturate.

"Asta e problema, pentru că eu am crezut că intru într-o instituţie... Ministerul Culturii este o instituţie de cultură. Nu! Ministerul Culturii este poate cea mai aculturală instituţie pe care am întâlnit-o, pentru că eu speram să găsesc măcar o orizontală. Asta înseamnă că, dacă intraţi în Ministerul Culturii, nu e nici măcar un tablou pe pereţi. Dacă intri în Ministerul Culturii descoperi că organigrama nu are direcţiile de linie. Există ministrul Culturii izolat undeva,... citeste mai mult