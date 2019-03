George Ciamba, prezent la cea de-a patra ediție a Forumului Economic de la Delphi

Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a participat astăzi, 1 martie 2019, la Forumul Economic de la Delphi, cu o intervenție în cadrul sesiunii “Whereis Europe heading to?”.

Panelul, organizat în cooperare cu Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), a beneficiat de prezența unor oficiali europeni, reprezentanți ai mediului academic și ai unor think tank-uri din UE: prof. Loukas Tsoukalis, președintele Hellenic Foundation for European & Foreign Policy, prof. Jean Pisani-Ferry, European University Institute din Florența, prof. Jacques Rupnik, Sciences Po Paris, dr. Daniela Schwarzer,... citeste mai mult