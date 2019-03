Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanţa a pierdut, scor 22-28 (8-16), disputa de pe teren propriu cu formaţia daneză Holstebro, din grupa C a Cupei EHF, iar acest eşec a risipit speranţele HCDS de calificare în sferturile competiţiei continentale, de pe locul doi în serie. Ambele echipe luptau pentru acest obiectiv, iar victoria de la Constanţa menţine Holstebro în cursa pentru depăşirea grupei. „Era un meci foarte important pentru echipa noastră şi pentru Constanţa. În prima repriză, am comis multe greşeli şi am ratat din situaţii clare, având în faţă un portar foarte... citeste mai mult