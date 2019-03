In Liga 1, in etapa cu numarul 22, FCSB si Viitorul se intalnesc in ceea ce poate fi numit derby-ul acestui week-end in fotbalul romanesc. Meciul este programat pe data de 17 decembrie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala. "FCSB - Viitorul este...

Pro Sport, 16 Decembrie 2017