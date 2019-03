Simulare Evaluare Națională Limba Română, pentru elevii de clasa a VIII-a. A picat genul liric, poezia ”Stai și-asculți sub ramuri… de Șt. O. Iosif”. Vezi ce este genul liric și capcanele subiectelor de la Simularea Evaluării Naționale.

Subiecte Simulare Evaluare Națională 2019, Clasa a VIII-a. Genul liric La primul, subiect, notat cu 40 de puncte, elevii au făcut ”cunoștință” cu genul liric. Este vorba de poezia ”Stai și-asculți sub ramuri…” a lui Ștefan Octavian Iosif.

La ultima cerință a subiectului I, elevii au avut de redactat o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să motiveze apartenența la genul liric a poeziei Stai și-asculți sub ramuri… de Șt. O. Iosif.

Subiecte... citeste mai mult

azi, 15:35 in Social, Vizualizari: 19 , Sursa: A1 in