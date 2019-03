Genoa, cu portarul Ionuţ Radu integralist, a învins acasă, 2-0, pe Juventus Torino şi a produs prima înfrângere a campioanei în acest sezon. Românul a vorbit despre importanţa acestui succes, un eventual transfer şi pasul spre naţionala mare.

"E ceva superemoţionant, e incredibil ce s-a întamplat azi aici. Sunt foarte fericit că am regăsit victoria după câteva meciuri, iar acum trebuie să continuăm tot aşa. Eram foarte încrezători, am spus că vom da totul pe teren şi s-a văzut că dacă facem asta, puteam avea rezultate mari. Noi făceam jocul din prima repriză, iar la pauză am zis să nu ne lăsăm , să rămânem concentraţi şi a... citeste mai mult

acum 30 min. in Sport, Vizualizari: 9 , Sursa: Pro Sport in