Până acum, componenţii Stelei 86 se vedeau pe 7 mai pentru a celebra acest moment unic din istoria fotbalului românesc. Nu e cazul şi în acest an.

Dacă în anii trecuţi, Duckadam organiza un eveniment la Cheile Grădiştei, iar în 2017 Piţurcă a declarat că se va ocupa el an de an, de data aceasta nu se va mai organiza nimic special.

Disensiuni între anumiţi componenţi ai acelei echipe oricum existau, însă pe fondul rupturii dintre FCSB şi CSA Steaua acestea s-au acutizat.

Helmuth Duckadam îl învinovăţeşte pe Florin Talpan, juristul Armatei, pentru tot ce se întâmplă acum. Talpan este cel care a declanşat procesul care a... citeste mai mult

