Ionel Serea, 73 ani, a murit dupa un accident produs pe DN 11, la Harman, in judet Brasov. Fostul arbitru Ionica Serea si-a pierdut tatal in urma unui accident rutier produs in comuna Harman. Luni seara, fostul arbitru a primit cumplita veste de la...

Ziarul de Iasi, 3 Noiembrie 2010