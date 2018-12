„Din suspect am devenit inculpat. Deocamdată suntem inculpaţi, nu era o surpriză pentru că aflasem de alte două inculpări şi fac parte din cele patru. Nu am ce să îmi reproşez. Reprezintă o răzbunare politică şi e trist ca Revoluţia noastră să fie folosită într-o luptă politică”, a declarat Gelu Voican Voiculescu, adăugând că preşedintele Klaus Iohannis ar fi comandat inculparea sa în dosar. „A spune că noi am ordonat uciderea a peste 800 de oameni este o blasfemie”, a completat Gelu Voican Voiculescu. Inculpări în Dosarul Revoluţiei Fostul preşedinte Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus şi Emil (Cico) Dumitrescu au fost inculpaţi în Dosarul Revoluţiei,... citeste mai mult

