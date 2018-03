În acest dosar, Liviu dragnea este pus sub acuzare, din noiembrie 2017, pentru 5 infracţiuni. Prejudiciul în acest caz este estimat la peste 120 de milioane de lei, iar procurorii au pus sechestru pe averea lui Dragnea şi pe bunurile companiei Tel Drum.

Liviu Dragnea a declarat că nu are legături cu Tel Drum.

Gelu Diaconu este un adversar public al liderului PSD, pe care l-a criticat public, de nenumărate ori, şi despre care a spus că are legături cu dosarul Tel Drum. citeste mai mult

