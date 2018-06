GEFCO România, subsidiara Grupului GEFCO, jucător global în logistica industrială şi lider european în logistica automobilelor, a anunţat astăzi rezultatele sale financiare pentru anul 2017. GEFCO România a raportat o cifră de afaceri de 68,1 milioane de euro pentru anul 2017, în creştere cu 14% faţă de 2016, consolidându-şi astfel poziţia pe piaţă printre cei mai importanţi furnizori de logistică din ţară.

„Pentru noi, anul 2017 a fost un an în care am continuat parcursul ascendent, un an în care am depus mult efort şi concentrare, pentru a oferi clienţilor noştri soluţii şi oferte comerciale noi, elaborate cu ajutorul înţelegerii aprofundate a...

