PREMII ÎN LOGISTICA AUTOMOBILISTICĂ GEFCO are onoarea de a fi premiat în categoria LIDER ÎN INOVAȚIE GEFCO a fost premiat ca ”Lider în Inovație” pentru soluția inovatoare privind transportul cu automobilul, numită My Car Is There, la Conferința Europeană de Logistică în Automobilistică din 2018 care a avut loc în Bonn, Germania.

Cu doar câteva clicuri, MCIT permite unui proprietar de autoturism să gestioneze ridicarea și livrarea unei mașini de la și către orice destinație, precum și să urmărească procesul în timp real. Juriul de la Automotive Logistics Europe a descris MCIT... citeste mai mult