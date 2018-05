Evenimentul GDPR 360 & Automation Experience[1] - editia Iasi 2018 - un eveniment marca PerforMaker, in parteneriat cu Revista Capital si Evenimentul Zilei, sustinut de Zipper Romania, va avea loc la Iasi Joi 17 Mai 2018, la Palas Congress Hall, orele: 9:00 - 15:00.

Aduce in prim plan tendinte, noutati si solutii in domeniul automatizarii datelor si documentelor, dar si informatii referitoare la modificarile legislative impuse de regulamentul GDPR al UE, ce va intra in vigoare in luna Mai 2018.

Accesati PerforMaker.ro[2] pentru detaliile evenimentului

Indiferent de dimensiunea companiei sau de domeniul

