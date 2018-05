GDPR 2018 | Conferinta Nationala de Protectia Datelor Personale - un eveniment Rentrop & Straton Rentrop & Straton organizeaza in 21 mai Conferinta Nationala de Protectia Datelor Personale, eveniment sustinut de expertii Andrei Savescu si Laurentiu Petre. Cele mai importante subiecte dezbatute vor fi transmise in timp real de Manager.ro.

Regulamentul privind Protectia Datelor - GDPR - a fost adoptat de Parlamentul European in aprilie 2016, avand termen final de aderare pentru toate tarile membre ale UE pana la data de 25 mai... citeste mai mult