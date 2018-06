„Până acum avem 2,4 miliarde de euro de la Gazprom şi 2,4 miliarde de euro de la partenerii noştri din Vest. Astfel că, în total, avem 4,8 miliarde la sfârşitul lunii iunie”, a declarat Paul Corcoran.

„Am primit 96% din conducte, am învelit în beton 55% din aceste conducte şi am mobilizat navele pentru ele. Astfel că suntem bine pregăţiti şi în grafic”, a mai adăugat oficialul.

Nord Stream 2 este un gazoduct de 1.200 de kilometri care va lega Federaţia Rusă de Germania, prin Marea Baltică. Proiectul are, pe de o parte, scopul de a livra gaz direct Germaniei - cel mai mare importator european de gaz rusesc -, dar pe de altă parte, de a ocoli Ucraina. Acest ultim obiectiv are rolul de a reduce citeste mai mult