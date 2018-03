Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare a organizat concursul “Cupa presei la tir”. Acesta a avut loc ieri în poligonul de la Gelu. Jurnaliştii Nord Vest TV şi ai Gazetei de Nord-Vest au urcat pe podium. Colega noastră Raluca Jofi pe locul 2, în timp ce Florin Dura s-a clasat pe locul 3. An de an, în jurul datei de 24 martie, Poliția sătmăreană organizează pentru gazetarii sătmăreni Cupa Presei la Tir. Dacă în restul anilor a fost cald și soare, ieri a fost un pic altfel. A nins ca-n povești și totul a fost acoperit de zăpadă. Jurnaliștii sătmăreni au venit însă... citeste mai mult