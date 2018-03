Sunt afectați jumătate dintre consumatorii casnici

Aproape jumatate dintre romani vor plati incepand de la 1 aprilie cu circa 10% in plus pentru gazele naturale pe care le consuma.

In Romania, furnizorii pot cere pe gazele naturale vandute consumatorilor casnici doar atat cat le permite statul, prin intermdiul Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Cu alte cuvinte, un furnizor poate cumpara gazele la ce pret doreste, dar nu le poate revinde populatiei decat la un pret aprobat de... citeste mai mult