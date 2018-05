Gazele naturale americane, gata sa cucereasca lumea!

Productia uriase de gaze naturale a Statelor Unite au determinat administratia americana sa accelereze eforturile de cautare a unor noi piete de desfacere pretutindeni in lume, o ofensiva comerciala sustinuta de Donald Trump. "Perioada 2018-1029 este considerata de ceva vreme drept o perioada decisiva pentru piata mondiala a gazelor naturale", a comentat, printre altele, Breanne Dougherty, specialist in materii prime pentru Societe Generale.



