Extracţia gazelor din Marea Neagră ar putea tripla nivelul redevenţelor curente primite de statul român, generând încasări suplimentare de 230 de milioane de euro pe an, se arată într-o prezentare interactivă postată pe site-ul Asociaţiei Române a Concesionarilor Offshore din Marea Neagră (RBSTA).



Aceasta, în condiţiile în care veniturile la bugetul de stat din redevenţe sunt estimate în acest an la 140 de milioane de euro. În plus, rata efectivă a redevenţelor pentru perimetrele offshore este de 13%, întrucât producţia este... citeste mai mult