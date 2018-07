Gaze ieftine ca braga In seara zilei de 18 iulie 2018, Ministerul Finantelor Publice posta pe website-ul sau, un proiect de Hotarare de Guvern care urma sa plafoneze pretul gazelor din productia interna la 55 de lei pe Mwh, cu 5 lei sub nivelul de dinaintea liberalizarii pietei.

A doua zi, la BVB, pretul actiunilor Romgaz, cel mai mare producator de gaze din Romania, a fost in picaj, ajungand, in predeschiderea sedintei de tranzactionare, la 29,5 lei, de la un pret de inchidere de 31,8 lei, miercuri.

Citeste si: Ministerul Finantelor a anuntat PLAFONAREA pretului la gaze, timp de 3 ani

In acelasi timp, pretul actiunilor Petrom, al doilea mare producator de... citeste mai mult

