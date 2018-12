Gaz Metan îşi periclitează serios şansele la play-off, după ultimele partide. Echipa lui Teja a luat doar 2 puncte în ultimele 5 meciuri, dar o altă statistică îi sperie pe medieşeni. Fofana luat “roşu” la Craiova, iar Gazul a avut câte un jucător eliminat la 4 din aceste ultime 5 meciuri.

Portarul Răzvan Pleşca s-a plâns de aceste eliminări, după partida cu Craiova. "Nu vrem să acuzăm pe nimeni, dar în prima parte a campionatului nu am avut jucători eliminaţi, iar în ultimele 5 partide am luat 4 cartonaşe roşii. Dar poate am devenit...