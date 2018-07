Mihai Teja a debutat cu o victorie pe banca tehnică a lui Gaz Metan. La Mediaş, echipa lui Teja s-a impus cu 2-1 în faţa Concordiei Chiajna, iar golul victoriei l-a adus atacantul portughez Carlos Fortes.

“Am încercat să joc bine şi este foarte bine că am înscris. Am avut spaţiu şi am vrut să dau la poartă. Obiectivul meu este să ajut echipa, pe primul loc este echipa, apoi contez eu. Însă, într-adevăr, sarcina mea este să înscriu. Îmi place să joc, am o tehnică bună, am un şut bun, deşi cu piciorul drept şutez cu mai multă forţă, pot şuta şi cu stângul”, a spus, la Digi Sport, atacantul care a adus victoria... citeste mai mult

