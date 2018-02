Sambata, 03 Februarie, 22:43

Cristi Pustai, antrenorul lui Gaz Metan, s-a arătat extrem de dezamăgit de elevii săi în partida pierdută pe propriul teren cu FCSB, scor 1-2.

"M-a dezamăgit această înfrângere. Nemulțumirea e că noi am pregătit un joc mai elaborat și câțiva jucători azi parcă au fost timorați, n-au încercat să construiască. Am făcut multe greșeli individuale.

E un lucru bun că am avut ocazii, noi până acum nici nu ajungeam la poartă. Sunt supărat pe toți. Până la penalty-ul Stelei jocul a fost echilibrat", a declarat Cristi Pustai la Look TV.

"E discutabil și faptul că Alibec trebuia să primească al doilea galben cu 20 de minute înainte de... citeste mai mult