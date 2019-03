Televizoarele şi aspiratoarele vor fi incluse în acest an în programul "Rabla pentru electrocasnice", iar suma alocată va fi de 40 de milioane de lei, dublă faţă de 2018, a declarat, sâmbătă, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu.

"În anul 2018 am lansat pentru prima dată acest proiect şi a fost proiect pilot, programul "Rabla pentru electrocasnice" (...), iar în câteva zile voucherele au fost consumate. Anul acesta am dublat suma de la 20 de milioane de lei la 40 de milioane de lei. În plus faţă de anul trecut, pe partea de aparate de aer condiţionat, maşini de spălat,... citeste mai mult