Gaura de 0,48% in buget, in primul trimestru In primul trimestrul din acest an, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 4,46 miliarde de lei, 0,48% din PIB, conform Ministerului Finantelor Publice.

Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 66,4 miliarde de lei, reprezentand 7,2% din PIB, au fost cu 11,5% mai mari, in termeni nominali, fata de primul trimestru din 2017.



S-au inregistrat cresteri semnificative la incasarile din contributiile de asigurari (+31,1%) si din veniturile nefiscale (+17%).



