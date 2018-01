Vremea în weekend va fi în general caldă, cu temperaturi mai mari decât ar fi normal pentru această perioadă. Sâmbătă, de Bobotează, maximele vor fi între 8 şi 14 grade Celsius, iar duminică temperatura va atinge şi 15 grade în Bucureşti. Cerul va fi mai mult înnorat în general, dar vor fi precipitaţii de scurtă durată în nord şi va fi prezentă ceaţa.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, sâmbătă, de Bobotează, vremea se va încălzi uşor, astfel că vor fi între 8 şi 14 grade Celsius, mai scăzute în zona montană. Cerul va fi variabil în cea mai are parte a ţării, însă în nord şi nord est vor fi ploi slabe cantitativ şi de scurtă durată. Noaptea, temperaturile vor scădea sub zero g citeste mai mult

