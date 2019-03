Gata și primul metru din Autostrada Pitești-Sibiu! Vezi video!

E bine, avem și primul metru din Autostrada Pitești-Sibiu! Tot pe hârtie sau, mai bine spus, din hârtie! Și pe hârtie va rămâne, spune omul de afaceri Mihai Coteț, atât timp cât românii nu se vor implica în mod activ și nu vor lua atitudine.

,,Pentru 15 minute, la 15.15, o să mă opresc din ce am de făcut. O să stau pur și simplu să-mi imaginez... cum ar fi! Cum ar fi să avem în sfârșit Autostrada Pitești-Sibiu?! Ce ar însemna asta pentru dezvoltarea regiunii noastre? Câte ore din viață, petrecute în trafic, am putea salva? Câte accidente am putea evita?...

Singuri, în pătrățica noastră, nu putem face decât autostrăzi din hârtie, ca în filmulețul de... citeste mai mult

acum 15 min. in Locale, Vizualizari: 5 , Sursa: Bitpress in