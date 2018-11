Guvernul britanic a aprobat, miercuri, după o şedinţă maraton, acordul pentru Brexit, de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Anunţul a fost făcut de către premierul Theresa May.

Ea a declarat că guvernul a avut „o dezbatere lungă, detaliată şi pasională”, adăugând că acordul „este cea mai bună versiune care a putut fi negociată”, scrie The Guardian.

„Decizia nu a fost luată uşor”, a declarat May. „Cred cu tărie că acest lucru este în interesul întregii Marii Britanii”, a precizat ea, adăugând că va oferi mai multe detalii joi, în Parlament.

Aprobarea Guvernului este necesară în vederea permiterii organizării unui summit... citeste mai mult

acum 42 min. in Externe, Vizualizari: 20 , Sursa: A1 in