Stilul defensiv şi economicos al lui Dan Petrescu a fost des criticat de analişti sau de fanii CFR-ului, în sezonul în care echipa acestuia a câştigat campionatul. “Unii au spus că nu am jucat nimic. Cred că această echipă merita mai mult respect şi eu meritam alt tratament, pentru că am luat titlul cu Urziceni, la ASA am luat Supercupa, iar la CFR am luat campionatul. Ce mai trebuie să fac să zică şi de mine că sunt bun?”, a spus Petrescu la plecarea în China.

Miza pe posesie

Fanii speră că vor avea parte de mai mult spectacol cu Edi Iordănescu, iar jucătorii