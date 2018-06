Modelele Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus şi Fenix 5X Plus au dimensiuni de la 42 la 51mm, ecranele fiind lizibile în lumina soarelui. Display-ul de pe modelul Fenix 5S Plus este cu aproape 20% mai mare decât cel al predecesorului său şi este primul device Garmin care încorporează un Pulse Oximeter la încheietură, ceea ce înseamnă că poate măsura gradul de oxigenare al sângelui.

Noile ceasuri inteligente oferă şi posibilitatea de a stoca până la 500 de melodii direct pe ceas, precum şi aceea de a descărca şi asculta offline

