Duminica, 27 Mai, 00:17

Gareth Bale a reușit un gol absolut fabulos în finala cu Liverpool, 3-1, dublându-și apoi cota de reușite după o eroare a lui Karius. Galezul a început meciul ca rezervă, iar la final a pus accentul pe acest lucru în discursul său.

"Antrenorul ia decizia, el hotărăște cine joacă. Important e că am intrat până la urmă. Când intru, vreau să ajut echipa, să am un impact. E dificil când ești rezervă.

Cred că e cel mai frumos și mai important gol pe care l-am marcat. Știm ce am obținut, e o performanță incredibilă, chiar dacă pe plan intern nu am luat nimic sezonul acesta", a spus Bale.

"Vrem să avem mereu seri... citeste mai mult