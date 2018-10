Fundasul sătmărean Florin Gardos este foarte aproape sa plece de la U Craiova 1948, clubul din Liga 1 Betano la care a revenit dupa aventura in Premier League.

“In acest moment e out. Ma bazez pe alti jucatori”, a declarat Mangia, anunta Telekom Sport.

Tehnicianul italian a explicat ca decizia sa este una tehnica. “Este o decizie tehnica si nu una cauzata de probleme medicale”, a mai spus Mangia.

In varsta de 29 ani, Gardos a revenit in fotbalul romanesc in urma cu aproape un an sub forma de imprumut de la Southampton.

Gardos semnase in vara contractul prin care a devenit jucatorul Craiovei cu acte in regula.

