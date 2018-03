Sambata, 31 Martie, 22:44

Alexandru Mitriță, cel mai activ om al Craiovei din remiza cu CFR, 0-0, s-a declarat mulțumit de punctul obținut de echipa sa în meciul cu liderul Ligii 1.

"Suntem bucuroși cu acest punct, nu trebuia să pierdem. CFR a făcut un meci bun defensiv. Din păcate, atât am putut în această seară. Sperăm ca în meciul următor să jucăm și mai bine. Jocul nostru este bazat pe posesie, pe pase scurte. Din păcate, am fost închiși foarte bine. Dacă n-am avut posesie, am încercat să șutăm de la distanță. Cei de la CFR Cluj au venit, și-au făcut jocul... citeste mai mult