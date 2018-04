Duminica, 08 Aprilie, 17:22

Ana Bogdan (25 de ani, 90 WTA) a fost eliminată în semifinalele turneului de la Montterey, scor 0-6, 5-7, de Garbine Muguruza (24 de ani, 3 WTA).

Muguruza a avut doar cuvinte de laudă la adresa Anei Bogdan în timpul interviului de la final.

"Știam că va fi un meci dificil împotriva Anei, are niște lovituri foarte puternice.

În primul set am jucat foarte bine. Ea a făcut o mulțime de erori neforțate.În actul secund am fost condusă cu 4-2, dar nu am cedat. Nu am simțit vreo clipă că meciul este pierdut. În acel game cu numărul 7 s-a schimbat soarta întâlnirii. Am căpătat mai... citeste mai mult

