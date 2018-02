Garanti a avut cel mai bun an in Romania si a facut profit net de 143,4 milioane de lei Grupul Garanti Romania, care reuneste Garanti Bank, Garanti Leasing si Garanti Credite de Consum, a realizat un profit net consolidat de 143,4 milioane de lei, anul trecut, 2017 fiind cel mai bun an al Grupului in Romania.

Grupul Garanti a inregistrat, anul trecut, venituri nete consolidate de 620,7 milioane de lei si o crestere de aproape 13% a volumului total de active, care a urcat la 11,44 miliarde de lei. La nivel individual, Garanti Bank a inregistrat un... citeste mai mult