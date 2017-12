Am bunul obicei ca la fiecare început de an să trec pe la părinţi şi să le aduc tot ceea ce au mai mare nevoie. Anul acesta au avut nevoie de medicamente. Tatăl meu are minţile răvăşite. Este primul an când câteva zile le petrec alături de tata fără ca el să-şi mai dea sema de acest lucru. Pe lângă ceea ce-mi spune mama să le procur, îmi place să le fac şi mici bucurii, cumpărându-le şi alte bunuri pe care cred că şi le doresc. Dar când m-am scotocit prin buzunare, am văzut că nu am bani să le cumpăr ceva mai consistent. Cu nădejde în suflet, m-am îndreptat totuşi spre piaţa oraşului. Nu le-am acordat niciodată banilor o... citeste mai mult