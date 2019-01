Vineri 18 ianuarie 2019,ora 17.01 la Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei “Carol I”, iubitorii de frumos sunt invitati la vernisajul Expozitiei de arta naiva “Ganduri de acasa” a pictoritei RUXANDA CIUPERCA -RUXY.

Nascuta la 16 ianuarie 1951 la Braila,artista a debutat in arta naiva din anul 2017 si este membra a Uniunii de Creatie Artistica din Romania – Sucursala Braila.

Participa la expozitii de grup in Pitesti,Bacau,Iasi,Botosani,Braila,iar lucrarile se gasesc in colectii particulare din tara si strainatate,in revistele de... citeste mai mult

