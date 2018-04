„Sincer să fiu, din câte ştiu, dacă nu are 0 este liber la informare publică. (...) Problema e dacă e corect redactat numărul în protocol, nu am de unde să ştiu. În schimb, paradoxal, pentru că am o memorie bună, că pot satisface curiozitatea. Citez din memorie ca şi cum aş avea hotărârea CSAT în faţă. Această hotărâre vizează combaterea corupţiei, fraudei, spălării banilor şi se adresează la patru instituţii: Ministerul de Finanţe, Ministerul Public, Parchetul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Justiţiei. Nu apare niciun SRI, nici măcar Ministerul de Interne”, a declarat Băsescu.

În aceste condiţii, Gândul,... citeste mai mult

acum 48 min. in Social, Vizualizari: 32 , Sursa: Mediafax in