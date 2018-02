Dupa un an de pauza, B’ESTFEST revine in 2011 cu o noua imagine, intr-o noua locatie: la iarba verde, la doar 10 minute de Piata Presei Libere din Capitala! Editia a patra se va desfasura in zilele de 1, 2, 3 iulie. Anul acesta, B’ESTFEST da betoanele...

Agenda, 17 Februarie 2011