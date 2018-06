Informaţia a fost confirmată de The Verge şi este rezultatul unei colaborari strânse între cele două companii. De asemenea, Microsoft a impus limita de folosinţă la o singură tastatură şi un singur ouse per consolă, în condiţiile în care numărul de controllere care pot fi folosite simultan va rămâne acelaşi.

Asta înseamnă că gamerii de pe Xbox vor putea juca mai bine FPS-uri de genul Battlefield sau Call of Duty, jocuri ale căror control este mult mai facil dacă se utilizează tastatura şi mouse-ul. În plus, putem asista şi la apariţia altor tipuri de jocuri care nu aveau ce căuta până acum pe consolă, cum ar fi strategiile în timp real (RTS).

