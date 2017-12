Pentru cel de-al şaselea an consecutiv, ''Game of Thrones'' se află în fruntea clasamentului celor mai piratate seriale de pe internet în 2017, top alcătuit de blogul Torrentfreak şi preluat de ediţia online a revistei Esquire.



''Game of Thrones'' a fost afectat anul acesta de mai multe incidente cibernetice printre care se numără şi postarea online, mai devreme decât era prevăzut, a episodului patru de către angajaţii unui distribuitor HBO din India, întâmplare care a dus la arestarea acestora. HBO a fost de asemenea victima piraţilor cibernetici la începutul anului când mai multe scenarii ale unor seriale precum ''Curb Your Enthusiasm'' sau ''Ballers'' au ajuns pe