Game of Thrones: 55 de nopti de filmare pentru o singura batalie din ultimul sezon Pentru sezonul 8 din Game of Thrones, cel care va incheia serialul original HBO, s-a filmat o scena de batalie timp de 55 de zile. Aceasta stire alimenteaza nerabdarea fanilor care anticipeaza lupte de proportii epice ce vor implica personajele preferate. Mai multe despre HBO, seriale, game of thrones, George R. R Martin Youtube LifeStar citeste mai mult

