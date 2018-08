Rivali în tribune, la meciurile echipelor favorite, suporterii pot fi şi prieteni în afara terenului, fapt demonstrat sâmbătă, la Iaşi. Aproape 200 de suporteri din Iaşi, Braşov, Constanţa şi Chişinău şi-au dat întâlnire la prima ediţie a turneului „Old Boys Politehnica Iaşi 1945”, competiţie organizată de mai mulţi suporteri inimoşi ai echipei din Copou.

Pe primul loc s-a clasat echipa Old Boys Dacia, care a trecut în finală cu scorul de 2-0 de colegii de la Old Boys Dancu. În finala mică, Băieţii Veseli Iaşi au învins echipa Old Boys Răducăneni cu scorul de 4-2 şi au intrat în posesia medaliilor de bronz.

acum 50 min.