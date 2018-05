GALERIE FOTO/VIDEO: Autoturism rasturnat in intersectia Bd. Independentei cu Scolilor in urma unui accident

In urma cu cateva momente s-a produs un accident rutier in intersectia Bd. Independentei cu strada Scolilor.

Doua autoturisme au fost implicate.

Din declaratiile martorilor de la fata locului, se pare ca un autoturism marca Ford care circula pe Bd. Independentei dinspre Calea Calarasilor, la intersectia cu strada Scolilor a virat cu viteza stanga si a lovit puternic bordura. In urma impactului autoturismul a fost proiectat intr-o alta masina marca Hyundai, care circula regulamentar. Dupa ce a lovit autorismul marca Hyundai, autoturismul marca Ford s-a rasturnat.

La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie, o ambulanta si un echipaj de la descarcerare.

Ambii soferi au