GALERIE FOTO:Trei persoane au cazut in statia de epurare din Insuratei

In urma cu putin timp a avut loc un eveniment nefericit in Insuratei. Trei persoane au cazut in statia de epurare din oras.

Pentru salvarea lor se intervine, in momentul de fata, cu un ASAS si cu o ambulanta SAJ.

Stire in curs de actualizare.



