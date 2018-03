• competiţia a fost organizată în premieră la Brăila de C.S. Urban Warrior Gym • Ionuţ Mardar a bifat al treilea titlu consecutiv la categoria 75 kg • Vlăduţ Buricea şi Alexandru Oprea au devenit vicecampioni naţionali la categoriile 71 şi respectiv 81 kg • Valentin Maxim este câştigător al Cupei All Styles Tatami - Low Kick, Kick Light şi Full Contact



Organizate în premieră la Brăila, Campionatul Naţional de Kick Boxing şi K1 precum şi Cupa All Styles Tatami - Low Kick, Kick Light şi Full Contact, competiţii care s-au desfăşurat sub egida Federaţiei Române de Arte Marţiale de Contact şi C.S. Urban Warrior Gym, cu... citeste mai mult

