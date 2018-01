Vineri, 19 Ianuarie, 09:28

La 23 de ani, Steliano Filip are 7 selecții în echipa națională și este căpitanul lui Dinamo.

Aflat în cantonament în Cipru, fundașul stânga și-a afișat ultimele tatuaje. Acesta are un mesaj scris în engleză pe coapse. Pe dreapta: "Stay". Pe stânga: "Strong". Rămâi puternic!

Filip mai are tatuaje pe mâna stângă. Dinamovistul și-a arătat atașamentul față de familia sa și are un tatuaj în stilul lui Dybala, având scris pe antebraț numele soției, Bianca Marina și numele fetiței, Anais Sophie. Acesta mai... citeste mai mult

