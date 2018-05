GALERIE FOTO: Reglare de conturi intre un dealer de droguri si clientii sai

In noaptea de 1 spre 2 mai, mai multi indivizi, care se presupune ca ar fi clientii unui dealer de droguri din cartierul Obor, i-au vandalizat apartamentul celui din urma.

Desi nu au reusit sa patrunda in apartament, agresorii i-au spart geamurile apartamentului si geamurile de la intrarea in scara blocului.

Motivul scandalului ar fi refuzul dealerului, de 62 de ani, de a le mai vinde droguri, deoarece acestia erau deja datori.

Vecinii sustin ca sunt terorizati consumatorii de droguri, care de aproximativ doi ani,... citeste mai mult