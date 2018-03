GALERIE FOTO Primele imagini de la antrenamentul CSM București cu Per Johansson antrenor!

Articol de — Marian Ursescu, Cristi Preda (foto) Vineri, 30 Martie, 12:16

Suedezul Per Johansson a condus joi seara primul antrenament al noii sale echipe, CSM București. Nordicul va sta prima dată pe banca "tigraoicelor" sâmbătă, la partida cu CSM Roman, din Final Four-ul Cupei României, la Ploiești.

Acum un sezon, Per Johansson se desărțea de CSM București după un meci tot la Ploiești, și tot în Cupa României. Finala câștigată în fața celor de la SCM Craiova, 33-21.

"Când a venit oferta de la CSM București nu am putut să o refuz. E mirajul de a sta pe banca unei echipe, de a ajunge cu ea în Final Four. Sper să mergem până la capăt", a declarat suedezul... citeste mai mult

